Infinity War sorpassa Iron Man 3 sul mercato globale: riuscirà a superare i 2 miliardi?

Infinity War è un successo planetario. Gli ottimi riscontri di critica si affiancano agli incassi al box-office, che ora si attestano sugli 1,226 miliardi in tutto il mondo, superando la cifra incassata da Iron Man 3, fermatosi a 1,215 miliardi di dollari. Al momento gli analisti ritengono che il film si avvicinerà alla soglia dei 2 miliardi.

Ma Avengers: Infinity War riuscirà a raggiungere e superare quella cifra? Difficile dirlo in questo momento ma è un obiettivo fattibile e probabilmente l'ago della bilancia sarà la Cina. In ogni caso, qualsiasi sia la cifra finale d'incasso, il film dei fratelli Russo è già un successo di portata mondiale, in grado di generare un profitto di 600 milioni di dollari per i Marvel Studios.

"Chiamarlo genere di supereroi ritengo sia una pigrizia" ha spiegato Joe Russo "Penso che più la Marvel andrà avanti più le loro storie trascenderanno il genere e continueranno a muoversi in direzioni diverse. Anche se la fonte rimane sempre il fumetto, il tono e il genere si allontaneranno da quello".

Voi cosa ne pensate?

Avengers: Infinity War mette di fronte il team degli Avengers e quello dei Guardiani della Galassia, per la prima volta insieme, contro il malvagio Thanos (Josh Brolin). Il film è il penultimo capitolo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, che si concluderà l'anno prossimo con Avengers 4.