Infinity War: Sebastian Stan parla delle "difficoltà" nel girare il film

ha parlato un po' di quanto sia stato difficile filmare il nuovo cinefumetto Avengers: Infinity War , diretto dai fratelli Russo.

Di certo i problemi ci sono stai un po' per tutti, a partire dalla logistica, ha detto Stan. Inoltre, i calendari di ogni attore erano diversi e ben strutturati dagli Studios, ma comunque i problemi non sono mancati, per via della discontinuità che si sono trovati ad affrontare per girare ognuno le proprie scene. Tuttavia, ha detto l'attore, per girare un film del genere si deve essere molto rigorosi e, nonostante questo, ci si trova spesso in confusione proprio per via della quantità di gente coinvolta. Ecco cosa ha spiegato l'interprete del Soldato d'Inverno al Rhode Island Comic Con (via Comicbook.com):

"Non è una cosa con cui si ha a che fare spesso. Ci si sente sempre come se si avesse uno script pronto. E forse questo succede perché ormai è un bel po' di tempo che interpretiamo questi personaggi e quindi abbiamo una sorta di rapporto telepatico con gli autori, noi attori. E a volte è come se sapessimo cosa andranno a scrivere per i nostri personaggi, più o meno."

"Poi, filmare questo film è stato difficile perché continuavamo ad andare via e a tornare. Per esempio io sono andato sul set una settimana, poi sono andato via per un mese. Poi sono tornato per altri due giorni. Uno si trova un attimo fuori sincro in queste situazioni. Ma spero che comunque alla fine tutto trovi una buona continuità nel prodotto finale."

Noi siamo sicuri che il film sarà epico, perlomeno lo speriamo. Adesso attendiamo che esca il trailer di Avengers: Infinity War, e contiamo di avere qualche notizia al riguardo a breve.

