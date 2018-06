Infinity War, i Russo hanno ricevuto 'minacce di morte' per l'assenza di Occhio di falco

In attesa di scoprire se il titolo di Avengers 4 verrà svelato o meno nella giornata di oggi, torniamo a parlare di uno degli argomenti più 'spinosi' di Avengers: Infinity War, arrivato nei cinema lo scorso aprile.

Come ormai saprete, il personaggio di Clint Barton/Occhio di falco, interpretato dall'attore Jeremy Renner, è assente in Avengers: Infinity War. Barton viene citato nel corso della pellicola, ma non lo vediamo mai in azione o sulla scena; una decisione chiara e drastica dei fratelli Russo per sfruttare al meglio il personaggio di Occhio di falco in Avengers 4 che, ricordiamo, debutterà nei cinema di tutto il mondo a maggio 2019.

Anche se questa decisione ha una sua logica, molti fan non l'hanno presa molto bene e hanno addirittura minacciato di morte i due registi della pellicola. Lo ha svelato, durante un'intervista, lo stesso Renner: "E' comunque una dichiarazione d'amore, credo. Penso che i fratelli Russo abbiano ricevuto troppe minacce di morte per la mia assenza. Ho dovuto scrivergli 'oh, wow, è troppo, mi spiace'.".

Ma l'attore ha anche anticipato quel che vedremo in questo nuovo attesissimo capitolo: "Tutti finiranno per mordersi la lingua [i fan che hanno minacciato, nb.]. Se avete amato Infinity War, quel che verrà sarà ancor più fantastico. Quel che so è che sarà veramente straordinario".