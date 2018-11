Infinity War: la risposta di Ryan Meinerding sull'operato di Thanos

Ryan Meinerding, Head of Visual Development dei Marvel Studios, ha risposto ad una domanda che molti fan del Marvel Cinematic Universe si sono domandati probabilmente sin dall'uscita dalla sala dopo la visione del film dei fratelli Anthony e Joe Russo. C'è grande attesa nel frattempo per l'ultimo capitolo della Fase 3 dell'MCU.

Se siete tra i pochissimi che non hanno ancora visto Avengers: Infinity War vi consigliamo caldamente di NON proseguire nella lettura di questa news perché sono presenti degli spoiler.

Ryan Meinerding ha dato una spiegazione sul volume The Art of Avengers: Infinity War, per quanto riguarda una domanda dei fan molto frequente: come mai Thanos non ha sconfitto tutti i Vendicatori durante la Battaglia di Wakanda, visto che è più potente di tutti loro?

"Il piano di ottenere tutte le Gemme dell'Infinito mette Thanos in una posizione di potere tale da renderlo in qualche modo più calmo, più concentrato. Ragionevole. Non è così preoccupato di uccidere gli eroi. Se otterrà le Gemme alla fine avrà raggiunto i suoi scopi" ha spiegato Meinerding.

Thanos non aveva bisogno di ucciderli e porterà la narrazione fino all'incredibile finale che tutti conosciamo.

Il personaggio è stato magnificamente interpretato da Josh Brolin e gli appassionati ora attendono con ansia di sapere cos'è successo ai Vendicatori. Una domanda a cui verrà data probabilmente una risposta in Avengers 4, previsto nella primavera 2019.