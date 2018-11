Infinity War: Proxima Midnight indossa un costume pensato per Thanos

Grazie all'artbook Marvel's Avengers: Infinity War - The Art of the Movie scopriamo che l'armatura indossata dal personaggio dell'attrice Carrie Coon Proxima Midnight era stata originariamente concepita per Thanos.

Il look dell'aliena, unico membro femminile dell'Ordine Nero di Thanos (e moglie dell'altro villain Corvus Glaive, interpretato da Michael James Shaw), è stato ispirato da quello sfoggiato da Thanos nella sua breve apparizione nel primo Guardiani della Galassia.

Il concept artist dei Marvel Studios Jerad Marantz rivela nel libro: "È stato un onore poter stabilire il suo design nel film, ho giocato con il suo classico abito bianco e nero che si vede nei fumetti e ho osato di più, rielaborando il suo braccio armato per esporre più dettagli relativi al costume. Tra l'altro, l'armatura è basata sull'armatura che indossava Thanos in Guardiani della Galassia. E' la stessa ma in versione femminile, alla quale ho apportato qualche modifica, incluso un pezzo aggiuntivo sulla gamba opposta per dare un senso di maggior equilibrio."

Marantz ha anche parlato nel dettaglio dell'elmo indossato dal personaggio di Carrie Coon. "Uno dei più grandi cambiamenti che ho fatto su Proxima è stato quello di cambiare il suo copricapo nero in corna che escono dagli zigomi. La produzione era leggermente preoccupata che in questo modo il suo look sarebbe assomigliato troppo a quello di Hela, la sorella di Thor vista in Thor: Ragnarok, ma alla fine l'abbiamo reso ben distinguibile. Adam Ross ha fatto un lavoro incredibile perfezionando il design in 3D, penso che quei corni siano la cosa di cui vado più fiero."

