Infinity War non supera l'incasso Star Wars: Episodio VII nella seconda settimana in sala

Star Wars: il Risveglio della Forza batte Avengers: Infinity War. Il cinefumetto dei Marvel Studios non è riuscito a superare l'incasso della seconda settimana del film Lucasfilm. Questo non significa che la sua corsa straordinaria stia rallentando più di tanto, tuttavia...

Episodio VII mantiene il record per il maggior incasso nella seconda settimana di programmazione al cinema in patria, che è di 142 milioni di dollari. Avengers: infinity War, supera di poco Black Panther, e si piazza al secondo posto, con 112.7 milioni.

Delusi?

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers 3 è in programmazione nei cinema italiani.