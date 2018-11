Infinity War: nella nave di Thanos è presente un indizio relativo agli Eterni

Fra le pagine dell'art-book Marvel's Avengers: Infinity War - The Art of the Movie è presente una dichiarazione del concept artist Roberto Castro che fa pensare che all'interno della nave di Thanos sia presente un indizio relativo agli Eterni.

Come sappiamo, Gli Eterni esordiranno nel Marvel Cinematic Universe nell'omonimo film che dovrebbe uscire nel 2020, con le riprese che inizieranno nel corso del prossimo anno. A quanto pare, però, ci sarebbero segni della loro presenza anche in Avengers: Infinity War.

Nell'art-book dedicato al film dei fratelli Russo è presente un'intera sezione dedicata a Sanctuary II, la nave madre di Thanos. Castro spiega: "Sanctuary II è l'astronave di Thanos, Charlie Wood e i Russo volevano mostrare la personalità e il potere del villain attraverso la nave. E' pensata come qualcosa a metà fra un santuario e una nave da guerra spaziale, e la sfida era trovare un look sia aggressivo che sofisticato. Abbiamo abbandonato l'idea di utilizzare metalli classici e ci siamo orientati su qualche materiale sconosciuto, qualcosa realizzato in tempi antichi."

Secondo Castro la nave rappresenta perfettamente Thanos e la sua filosofia di eterno bisogno di equilibrio. Ma ben più interessante è l'accenno al "materiale sconosciuto realizzato in tempi antichi". è attentamente bilanciato, in qualche modo aggressivo e difensivo allo stesso tempo. Ha aggiunto che sembrava "qualcosa di unico [e] quasi come un'astronave fatta a mano costruita secoli fa". Nei fumetti, infatti, il pianeta Titano che ha dato i natali al villain fu colonizzato dagli Eterni. Si tratta di una propaggine evolutiva dell'umanità nata milioni di anni fa grazie alle manipolazioni genetiche di esseri noti come I Celestiali.

E' possibile che il film Gli Eterni sia un prequel dell'intero MCU, ambientato milioni di anni prima rispetto agli eventi che conosciamo, e che mostri la colonizzazione di Titano? La teoria è affascinante ma per adesso, ovviamente, non c'è nulla di ufficiale.

Chissà che non ci venga data qualche risposta già in Avengers 4.