Infinity War, la Marvel si è assicurata che gli Outriders non somigliassero a Venom

Come abbiamo visto in questi giorni, la realizzazione di Avengers: Infinity War è stata piuttosto lunga, con tanto lavoro dietro le quinte, tante idee scartate e ri-design dei personaggi.

Durante una nuova intervista, il concept artist Jerad Marantz ha svelato che i Marvel Studios gli hanno chiesto di modificare l'aspetto degli Outriders, i nemici che i Vendicatori affrontano in Wakanda, che nel fumetto "somigliano" un po' ai simbionti di casa Marvel. Insomma, per evitare un potenziale confronto con Venom, la Marvel ha chiesto all'artista di ridisegnare il look dei villain per Avengers: Infinity War.

"Dopo aver visto il materiale di partenza, volevo che avessero una qualità biomeccanica" ha spiegato il concept artist "C'era una preoccupazione: pensavano che gli Outriders potessero somigliare troppo al simbionte di Venom, e la sfida era tentare di dargli un look piuttosto unico. Per far sì che ciò accadesse, ho deciso di utilizzare la biomeccanica nel loro design e incorporare elementi utilizzati nelle armature di Thanos, Proxima Media Nox e Gamma Corvi".

Vedendo il risultato finale, cosa ne pensate? E' meglio il design originale del fumetto oppure la trasposizione cinematografica vi è comunque piaciuta?