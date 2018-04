Infinity War, Mark Ruffalo: "l'incontro tra Hulk e Thanos determina gli eventi futuri!"

Mark Ruffalo ha recentemente rilasciato un'intervista, nel corso del giro promozionale che riguarda l'uscita della sua ultima fatica con i Marvel Studios, Avengers: Infinity War, in uscita dopodomani al cinema, in Italia.

L'attore ha parlato con Screenrant, nello specifico, di cosa accadrà nel momento in cui il suo personaggio, Hulk, entrerà per la prima volta in contatto con il Titano Pazzo, dicendo che questo "meeting" avrà delle ripercussioni "durature".

Thanos si porrà come la più grande minaccia mai vista alla sopravvivenza dell'umanità intera. Del resto i suoi piano, nell'MCU, sono quelli di distruggere completamente una parte dell'universo. Ma Hulk è "il più forte degli Avengers" e quindi il loro incontro, di certo sarà epico. Ma lascerà anche dei segni e, dalle parole di Ruffalo, sembra che avrà addirittura delle ramificazioni che coinvolgeranno il Gigante di Giada stesso, certo, ma anche gli altri personaggi e la storyline del film in generale. Ecco quali sono state le sue parole:

"Beh, sarà una cosa difficile. Avrà sicuramente delle ramificazioni. Di certo non si è mai incontrato prima un avversario del genere e um, uh, il loro primo incontro è qualcosa che poi porterà allo sviluppo degli eventi successivi, insomma, il resto di entrambi questi prossimi due film. Quindi, um, poi vedremo anche cosa succede tra Bruce e The Hulk."

Come già sappiamo, Hulk incontrerà Thanos molto presto e, forse sarà proprio lui ad andare sulla Terra ad avvisare gli Avengers del pericolo imminente. Come ci hanno poi detto i fratelli Russo, in Infinity War, Thanos è più potente di Hulk. Vedremo cosa significherà questo per Banner e per la sua controparte gigante e irascibile.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War, al cinema dal 25 aprile in Italia.