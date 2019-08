In Infinity War c'era una 'side mission' con Dr. Strange (che potrebbe apparire in futuro)

Film come Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame sono pieni zeppi di scene tagliate o idee scartate. Una di queste ha per protagonista il Doctor Strange interpretato da Benedict Cumberbatch.

Già sappiamo che un'idea scartata di Avengers: Infinity War avrebbe visto una battaglia tra il Dr. Strange e Thanos in compagnia del Tribunale Vivente, ma ora gli sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely hanno svelato che, originariamente, il Dottore aveva una "side mission" che hanno deciso di scartare ma che - attenzione! - potrebbe essere riutilizzata in futuro.

"Non scenderemo nei dettagli perché non si sa mai che la Marvel possa riutilizzare questa idea in futuro" spiegano "ma facevano una lunga e complicata deviazione nel mondo del Dr. Strange in Infinity War. Era super-divertente. Non aveva quasi nulla a che fare con la storia di Thanos ma era stata causata, in qualche modo, dagli eventi di Thanos. Era una sorta di 'side mission' e ci abbiamo speso molto anche perché, in realtà, un po' tutti amavano quell'idea."

Allora perché è stata scartata? Gli sceneggiatori svelano: "Ci siamo chiesti 'perché mai in un film su un tizio che tenta di collezionare sei Gemme dell'Infinito dobbiamo fare una deviazione simile che non è cosi tanto collegata?'. E restare concentrati nella storia principale è una grande lezione che abbiamo imparato sia in Infinity War che in Endgame. Anche se sarebbe stato divertente addentrarsi in quella sorta di Easter Egg-Land, avrebbe ucciso il nostro film".