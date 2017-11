Infinity War: Don Cheadle stuzzica Mark Ruffalo su Marvel Leaks

In attesa di scoprire a breve il primo trailer di Infinity War , il cast continua a stuzzicarsi a vicenda sulle rigide politiche della, che storicamente è restia è svelare e informazioni sui film in lavorazione. Il tutto nonostante alcune gaffe degli stessi protagonisti, che ogni tanto si lasciano scappare informazioni.

Don Cheadle ha recentemente stuzzicato Mark Ruffalo proprio su questo argomento, sul quale gli attori hanno spesso scherzato, dicendo di essere seguiti dai Marvel Snipers, pronti a impedirgli di condividere i pensieri dello Studio.

Una segretezza comprensibile, visto che il Marvel Cinematic Universe è diventato ormai il punto di riferimento per il cinema dei supereroi negli ultimi dieci anni. Mentre lo Studio e i fan si stanno avvicinando ad Avengers: Infinity War, che sicuramente sarà un evento definitivo per i fan della Marvel e non solo, la segretezza in questo momento è fondamentale.

Chi invece vorrebbe avere qualche spoiler in più spera che lo stesso Mark Ruffalo, in passato protagonista di gaffe di questo tipo, riveli qualche novità.

Proprio Don Cheadle su Twitter ha punzecchiato Ruffalo, ricordandogli del recente passato in cui l'attore ha rivelato alcuni passaggi di Thor: Ragnarok durante la première del film. Inoltre anche Tom Holland nelle scorse ore ha condiviso su Instagram il poster di Infinity War, rivelando che lo stesso Ruffalo ha pensato bene di fornirglielo. Da un possibile problema si è passati ad un divertente modo di connettersi e comunicare con i propri fan.

Tutto ciò dimostra quanto sia la stessa Marvel a stare al gioco e a creare un collegamento diretto con i propri appassionati. Il film uscirà nelle sale dal prossimo 25 aprile.