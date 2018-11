Infinity War: com'è sopravvissuto il Titano Pazzo alla distruzione del suo pianeta?

Il libro Marvel's Avengers: Infinity War - The Art of the Movie continua a regalarci sempre nuove informazioni sulla lavorazione del cinefumetto diretto dai fratelli Russo. Normalmente finora vi abbiamo mostrato perlopiù dei concept art riguardo ai diversi look pensati per i protagonisti del film, oggi, invece, spuntano nuove info su Thanos.

Nel corso degli avvenimenti di Avengers: Infinity War il folle Thanos spiega al Doctor Strange interpretato dall’attore britannico Benedict Cumberbatch come il suo pianeta fosse un ordinario posto come tutti gli altri presenti nell’universo, un luogo dove eccessivo era il numero di bocche da sfamare e scarse le risorse da distribuire tra la popolazione. Thanos confessa di aver offerto agli abitanti la soluzione di un casuale ed imparziale genocidio, ma nessuno seguì il suo consiglio e il pianeta lentamente si trasformò in un corpo celeste ormai disabitato e morto.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: come è sopravvissuto il Titano Pazzo? Non si tratta certamente di fortuna, ma di un vero e proprio esilio a seguito del suo insano suggerimento di sterminare metà della popolazione di Titano per salvaguardare la restante parte. Gli uomini al governo del pianeta scelsero, dunque, deliberatamente di non seguire il consiglio il personaggio impersonato da Josh Brolin con la tecnologia in motion capture.

Per il momento non ci resta che attendere l’uscita del sequel di Avengers: Infinity War per conoscere la fine della storia di questo grande arco narrativo, pur consapevoli che la tanto desiderata calma ricercata da Thanos dopo lo schiocco delle dita avrà certamente una fine prematura.

Avengers: Infinity War ad oggi è il cinecomic di casa Marvel che ha incassato di più in tutto il mondo, arrivando a totalizzare ben 2 miliardi e 46 milioni di dollari, posizionandosi così in quarta posizione nella classifica dei film di maggiore incasso al botteghino. L'uscita del sequel, per il momento ancora senza nome, è prevista per maggio 2019.