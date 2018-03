Infinity War, Chris Evans e Scarlett Johansson parlano del cambiamento di Vedova Nera

Rispetto alla sua prima apparizione cinematografica in, Natasha Romanoff ha subito un bel cambiamento, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Il personaggio è apparso ovviamente anche in, pellicola che ha messo l'uno contro l'altro due team separati degli Avengers, capitanati da Iron Man e Captain America.

Vedova Nera si era schierata dalla parte di Captain America, nel gruppo ribelle degli Avengers. Da allora è in fuga insieme a loro e l'attrice Scarlett Johansson ha spiegato, in una recente intervista a Entertainment Weekly, ha cercato di spiegare come mai il suo personaggio si sia fatto così duro:"Penso che sia stato un periodo buio per lei. Non direi che il mio personaggio sia stato particolarmente fiducioso, in effetti, penso che si sia indurita ancor più di quanto probabilmente fosse prima".

Sembra che una delle poche persone di cui Natasha si fida davvero sia Steve Rogers (Chris Evans), il quale ha spiegato che gli eventi in Civil War e il periodo tra quest'ultimo e Infinity War, abbia solo rafforzato il legame:"Alla fine è come se Natasha usasse il suo cinismo come meccanismo di difesa. L'arma per la sopravvivenza. Penso che Steve sia invece più calmo nei confronti del mondo. Ma Natasha sarà sempre un paio di passi avanti a lui in termini d'esperienza e conoscenza. Si sono appoggiati l'un l'altro per motivi diversi. Hanno rafforzato l'amicizia" spiega Chris Evans.

Come già detto, Vedova Nera non cambia solo mentalmente ma anche fisicamente, con un look completamente nuovo. I suoi iconici capelli rossi tinti di biondo e il suo costume nero, ora parzialmente verde. Userà anche due manganelli elettrizzati che possono essere combinati con un bastone.

Cosa ne pensate di questo cambiamento di Vedova Nera?

Avengers: Infinity War, diretto dai fratelli Russo, comprende nel cast principale Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman e Josh Brolin. L'uscita in Italia è prevista per il 25 aprile.