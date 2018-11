Infinity War: c'è una ragione dietro l'utilizzo dell'armatura Bleeding Edge di Iron Man

All'interno del libro Marvel's Avengers: Infinity War - The Art of the Movie è contenuta una dichiarazione della produttrice esecutiva Victoria Alonso che spiega che la nuova armatura di Iron Man è stata pensata appositamente per esordire in questo film.

Secondo la Alonso, Avengers: Infinity War era il momento esatto per far esordire questa specifica armatura.

"L'armatura Bleeding Edge è stata qualcosa di cui abbiamo parlato a lungo. Volevamo avere qualcosa che fosse più stretto al corpo, che potesse comandare in movimento, che fosse immediata da indossare. Tony può azionarla con un semplice gesto, e l'armatura si adatta alla battaglia, creando armi diverse a seconda delle necessità dello scontro. Del resto non ha mai dovuto affrontare qualcuno come Thanos."

Come sappiamo, Tony Stark ha perso il corpo a corpo contro il villain interpretato da John Brolin, ma tornerà per avere la sua rivicinta in Avengers 4. Secondo voi il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. si presenterà con una nuova armatura, ancora più potente? Fatecelo sapere nei commenti!

Scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, il film è diretto da Anthony e Joe Russo e arriverà ad aprile 2019. Rappresenta il finale dei primi undici anni di storie del Marvel Cinematic Universe, la cui pelle cambierà per prepararsi a nuove ed inedite avventure future.