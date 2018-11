Infinity War: un artwork mostra Steve Rogers e Bucky con i capelli corti

Un utente di twitter (via Marvelous Realm) ha condiviso una collezione di concept art da Marvel's Avengers: Infinity War - The Art of the Movie, libro dedicato al making of della fortunata pellicola.

Nelle immagini vengono mostrati dei look alternativi per Captain America e Bucky, che vengono ritratti con dei capelli molto più corti rispetto all'effettiva versione del film. La galleria include anche un artwork che raffigura uno Spider-Man intento a proteggere un inconscio Doctor Strange. Potete trovare le immagini in calce alla notizia.

Cosa ne pensate di questo look alternativo? Fatecelo sapere nei commenti!

In Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da problemi troppo imponenti per essere gestiti da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Il film diretto dai Fratelli Russo è diventato subito un fenomeno di livello globale, incassando più di due miliardi di dollari al box office mondiale, obbiettivo che fino a quel momento era stato raggiunto da sole tre pellicole.