L'Infinity Saga dei Marvel Studios riassunta in un supercut di 90 secondi

E' possibile riassumere ventidue film usciti nell'arco di undici anni in un video di poco più di 90 secondi? A quanto pare sì, secondo un fan del Marvel Cinematic Universe che ha creato lo speciale supercut che vi riportiamo all'interno della notizia.

Come potete vedere, il filmato pubblicato su YouTube da MaxMcEvan mostra con un montaggio serrato tutte le scene più significative dei ventuno film che hanno portato ad Avengers: Endgame per poi dare ampio spazio all'ambizioso crossover dei fratelli Russo - nel video non è presente il ventitreesimo e ultimo film dell'Infinity Saga, Spider-Man: Far From Home, ma l'autore ha promesso l'arrivo di una versione estesa in cui saranno inclusi altri momenti che hanno segnato il MCU.

Con 2.796 miliardi di dollari ottenuti al botteghino, quasi 10 milioni in più rispetto all'Avatar di James Cameron, Avengers: Endgame è ora il film che ha incassato di più in tutta la storia del cinema, ovviamente senza considerare l'inflazione.

Dopo l'uscita di Spider-Man: Far From Home, cha ha chiuso ufficialmente la Fase 3 e di conseguenza l'intera Infinity Saga, i Marvel Studios lo scorso luglio hanno presentato la lineup della già attesa Fase 4 durante il Comic-Con di San Diego: il primo film a debuttare sarà Black Widow a maggio 2020.

Per altre informazioni vi rimandiamo al calendario completo della Fase 4 del MCU, che per la prima volta sarà integrata da diverse serie tv in arrivo su Disney+ e che vedranno come protagonisti i personaggi apparsi su grande schermo. La prima di queste sarà The Falcon in The Winter Soldier, la cui uscita è prevista per l'autunno 2020. Qui trovate invece la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home.