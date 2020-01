Infinity Saga Box: rivelate alcune scene inedite dell'ombibus cinematografico

Volete sapere tutto, ma proprio tutto, ciò che è accaduto nella storia del Marvel Cinematic Universe? Avete una passione smodata per i cine-comic e avete uno scaffale con tutti gli SteelBook dei film? Volete sfidare i volti amici ad una gara di resistenza? Allora quello che state cercando è l'Infinity Box Saga e i suoi contenuti esclusivi

Sono passati anni da quando i Marvel Studios hanno girato il primo ciak e ben due sono le generazioni di amanti dei fumetti che si sono sedute fianco a fianco nei cinema, anno dopo anno, per vivere insieme le straordinarie avventure dei supereroi creati da Stan Lee, Jack Kirby e tanti altri e finalmente il cofanetto definitivo era stato annunciato lo scorso novembre.



Al "modico" prezzo di 549,99 dollari (poco meno di 500 euro) il cofanetto d'eccezione contiene tutte le pellicole dalla Fase 1 alla 3 e promette numerose scene inedite e tantissimo minutaggio extra tra tagli, retroscena e curiosità sulle pellicole: sfogliate la galleria in calce.



Da Avengers: Endgame una scena rimossa, probabilmente per non danneggiare le armature di Tony Stark, che vede un'adirato Hulk alle prese con Dum-E, mentre per Ant-Man and The Wasp una scena con Hank (Michael Douglas) e Janet Pym (Michelle Pfeiffer) prima dell'incidente.



C'è persino la prova che Hwakeye dovesse intervenire in Infinity War per proteggere Visione, così come il piano del Barone Zemo di scatenare potenti armi chimiche in Civil War e persino un tranquillo Odino (Anthony Hopkins), seduto nei più tranquilli salotto di New York.



Ad attirare maggiormente il nostro interesse è però l'ultima immagine che conferma i rumor secondo cui Joss Whedon voleva introdurre Captain Marvel già in Age of Ultron. Il progetto fu bocciato da Kevin Feige, ma le riprese con la misteriosa attrice, che di certo non è Brie Larson, sono sopravvissute.



Purtroppo, in Italia cofanetto non è ancora disponibile, il ché forse è un bene, perché potremmo mettere da parte il gruzzoletto da spendere al momento giusto.



Per altre curiosità scoprite come Endgame abbia ispirato la morte di Mr Peanut e il gioiello ispirato al guanto dell'Infinito di Thanos.