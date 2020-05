Infinity: quattro grandi film in arrivo in streaming a giugno

Infinity ha reso noti i titoli dei film che arricchiranno da giugno la libreria del servizio on demand offerto da Mediaset. Nella lista dei dieci nuovi film che saranno disponibili tra poche settimane spiccano quattro grandi titoli molto attesi dagli spettatori e dai fan, che ora potranno goderseli con tranquillità sul proprio divano di casa.

Grazie all'interpretazione di Arthur Fleck/Joker nel film di Todd Phillips, Joker, Joaquin Phoenix ha ottenuto il suo primo Oscar quale miglior attore protagonista. La discesa nell'oscurità di un cabarettista fallito è l'esplorazione di Phillips su un uomo che lotta per trovare la propria strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret... ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Joker sarà disponibile su Infinity Premiere dal 5 all'11 giugno.



Ian McKellen e Helen Mirren fanno coppia per la prima volta sul grande schermo nel film L'inganno perfetto, tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Searle. Un genio della truffa, Ray Courtnay, non riesce a credere alla propria fortuna quando online incontra la benestante vedova Betty McLeish. Betty gli apre le porte di casa e Ray scopre col tempo di essersi affezionato alla donna e quella che doveva essere una truffa veloce e rapida si trasforma in un percorso da funambolo, il più infido della sua vita. L'inganno perfetto sarà disponibile su Infinity Premiere dal 19 al 25 giugno.



Ben Affleck torna protagonista in un film costruito perfettamente intorno al suo personaggio. In Tornare a vincere, Jack Cunningham si trova ad un passo dalla rovina, annegato nell'alcol che gli è costato un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore. Quando a Jack viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro nel suo vecchio liceo, egli accetta con riluttanza ma quando il suo team inizia a comportarsi da squadra e vincere, Jack pensa davvero di aver trovato un'occasione per riscattarsi. Tornare a vincere sarà disponibile su Infinity Premiere dal 26 giugno al 2 luglio.



Il kolossal bellico di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, sarà disponibile su Infinity dal 2 giugno. L'epica battaglia svoltasi nella Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia dell'improbabile eroe che cambia le sorti della violenta e sanguinosa battaglia; Desmond Doss, un giovane soldato dell'esercito americano.



Nel listino di Infinity, da giugno, ci saranno anche titoli come La dea fortuna (dal 12 al 18 giugno), Birds of Prey dal 4 giugno (in 4k), Ferdinand dal 16 giugno, Contagious - Epidemia mortale dal 25 giugno su Infinity Premiere, Hurricane - Allerta uragano dal 27 giugno, e Daddy's Home 2, sequel di Daddy's Home, disponibile dal 25 giugno.

