Infinity Pool: tutto l'orrore del mondo nel trailer ufficiale del nuovo film con Mia Goth

A poche ore dall'inquietante prima foto ufficiale di Infinity Pool, l'attesissimo nuovo horror scritto e diretto da Brendan Cronenberg si è mostrato con un terrificante trailer ufficiale distribuito da NEON.

Il trailer ci presenta James (Alexander Skarsgård), uno scrittore one-hit che lotta per finire il suo secondo libro. James è sposato con Em (Cleopatra Coleman), una donna ricca che sostiene il marito mentre cerca ispirazione. La trama si innesca quando la coppia decide di prendersi un giorno di vacanza in un resort paradisiaco, ma James accidentalmente investe e uccide un uomo con la sua auto, un crimine che gli vale una condanna a morte. Per sfuggire vivo a questa terribile situazione, James paga un'assurda somma di denaro per far giustiziare un suo doppelgänger. E si vi sembra già tanta carne al fuoco, sappiate che questa è solo la premessa.

Dopo aver condannato a morte un'altra persona che gli assomiglia, infatti, James trova un nuovo scopo nella sua vita: dal momento che è ufficialmente morto, può fare quello che vuole senza preoccuparsi delle conseguenze. Il filmato promozionale - disponibile all'interno dell'articolo - rivela infatti che Mia Goth lo guiderà in un viaggio pieno di sangue, lussuria e abusi, e James inizierà rapidamente ed inesorabilmente a perdere di vista il significato dell'umanità.

Infinity Pool sarà classificato solo rated r dopo aver ribaltato una sentenza che lo voleva NC-17, e arriverà nelle sale USA il 27 gennaio, subito dopo la sua prima mondiale al Sundance Film Festival. Rimaniamo in attesa di novità sulla distribuzione italiana: il precedente film del regista, Possessor, da noi è arrivato direttamente su Prime Video.