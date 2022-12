Infinity Pool: l'orribile prima foto del nuovo horror con Mia Goth vi toglierà il sonno

Forse c'è da spezzare una lancia in favore della MPAA quando voleva classificare Infinity Pool di Brandon Cronenberg NC 17, almeno a giudicare dalla prima foto ufficiale del film con Alexander Skarsgaard e Mia Goth appena pubblicata online.

Il film, che dopo essere andato in appello ha ottenuto una classificazione 'solo' rated-r e che è stato selezionato per il prossimo Sundance Film Festival, si è mostrato in un primo inquietantissimo scatto che 'mostra' i protagonisti Mia Goth e Alexander Skarsgard: mostra per così dire, dato che i volti delle due star sono camuffati da un paio di due orribili maschere che apparentemente simulano delle facce scarnificate. Potete ammirarla in calce all'articolo.

Dalla trama ufficiale del film, sappiamo che Infinity Pool racconterà la storia di James ed Em, una coppia che si sta godendo una vacanza al mare in un resort all-inclusive quando all'improvviso un incidente mortale li costringerà a scendere a patti con la perversa sottocultura del turismo edonistico che regola il resort, fatto di violenza spericolata e di orrori surreali. Nel cast del thriller-horror fantascientifico anche Cleopatra Coleman, con NEON che oltre a co-produttore distribuirà Infinity Pool negli Stati Uniti.

Ricordiamo che prossimamente Mia Goth sarà vista anche in maXXXine, ultimo capitolo della trilogia di X scritta e diretta da Ti West: dopo il successo del primo film X, uscito in Italia quest'estate, il secondo capitolo Pearl ha debuttato a Venezia con recensioni entusiastiche ma è ancora inedito nelle sale del nostro paese.