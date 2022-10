Infinity Pool, l'horror di Brandon Cronenberg rated NC-17 vince l'appello: sarà rated-R

Nelle scorse settimane il nuovo film di Brandon Cronenberg Infinity Pool era stato classificato NC 17, ma il produttore nord-americano NEON aveva promesso di ricorrere in appello per cercare di rovesciare la decisione della MPAA.

In queste ore è invece stato confermato che Infinity Pool è riuscito ad ottenere un rated R, con la precedente classificazione di NC-17 che è stata ufficialmente annullata: secondo quanto riferito, il film sarebbe stato rimontato per 'scendere' alla classificazione R, la seconda più alta del sistema di classificazioni della Motion Picture Association, che vieta l'ingresso nelle sale ai minori di 17 anni non accompagnati; la NC-17, invece, è 'la peggiore' e non consente ad alcun minore di entrare in sala, mettendo solo gli adulti.

Secondo una dichiarazione della MPAA, "Infinity Pool è classificato R per violenza esplicita, materiale inquietante, forte contenuto sessuale, nudità grafica, uso di droghe e linguaggio scurrile". Speriamo che la visione di Cronenberg figlio non sia stata compromessa durante il processo di rimontaggio, sebbene a giudicare dalla dicitura della MPAA la versione rated-r promette una buona dose di shock.

Ricordiamo che Infinity Pool include nel cast Alexander Skarsgård, Mia Goth, Thomas Kretschmann e Amanda Brugel: la storia segue una coppia che, durante una vacanza in un resort situato in uno stato totalitario non meglio definito, rimane implicata in un omicidio per guida in stato di ebbrezza. Il marito, che era alla guida, viene arrestato e condannato a morte ma in prigione gli viene offerta una possibilità: farsi clonare, e mandare a morte il suo clone.

Infinity Pool non ha ancora una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati.