Infinity Pool, Brandon Cronenberg e le protesi per Alexander Skarsgard: 'Tanti peni'

Con Infinity Pool Brandon Cronenberg ha voluto dimostrare una volta per tutte di essere il degno figlio di suo padre: il regista si è spinto ben oltre i limiti che l'MPAA avrebbe voluto imporgli, ottenendo il tanto agognato rating NC-17 e dandosi alla pazza gioia anche con scene di nudo frontale che più esplicite non si può.

Nella director's cut del film con Mia Goth vediamo infatti Alexander Skarsgard mostrarsi completamente nudo a favore di camera per delle inquadrature che hanno richiesto un gran lavoro in termini di protesi da progettare e realizzare in modo da fornire all'attore un pene artificiale con il quale comparire sul grande schermo.

"[Dan Martin, artista addetto alle protesi e agli effetti speciali] fa un sacco di peni. Per il genere di film di cui si occupa realizza tanti, tanti peni. È un processo davvero interessante quello di introdurre Dan a un attore dicendogli: 'Dan farà un calco del tuo pene. Ti può mandare delle foto di questo pene per vedere se a te va bene'. Alex Skarsgard aveva già fatto cose del genere per altre produzioni, quindi era tipo: 'Oh sì, l'ho fatto un milione di volte, mandami queste foto del ca**o'" ha spiegato il regista.

E voi, siete riusciti a recuperare il terzo film di Brandon Cronenberg? Nel caso in cui voleste farvene un'idea, qui vi lasciamo il trailer di questo Infinity Pool.