Infinity Pool, Alexander Skarsgård:'Gentilezza con gli svedesi. In realtà siamo animali'

Alexander Skarsgård è uno degli attori scandinavi più attivi a Hollywood e il prossimo film nel quale comparirà sarà l'horror Infinity Pool, diretto da Brandon Cronenberg. Skarsgård ha rilasciato un'intervista al The Guardian nel quale parla dei suoi ruoli e dell'approccio delle persone con i suoi connazionali.

In riferimento al carattere del regista di Infinity Pool, la star scandinava ha dichiarato:"C'è una certa gentilezza nei confronti di canadesi e svedesi. Ma è solo una fo****a facciata. In fondo siamo animali. Siamo solo molto bravi a nasconderlo. Puoi semplicemente aprire il rubinetto e farlo uscire. Questo è ciò che fa questo film" ha concluso, riferendosi a Infinity Pool.



Nel film di Brandon Cronenberg, i protagonisti James ed Em Foster si stanno godendo una vacanza al mare sull'isola artificiale di La Tolqa quando un improvviso incidente mortale scoperchia il vaso di Pandora su violenze e orrori del resort.

Nel cast del film insieme a Skarsgård anche Mia Goth, Cleopatra Coleman, Amanda Brugel, Thomas Kretschmann e Jalil Lespert.



L'attore - che lo scorso anno disse che The Northman è stato il lavoro più duro della sua carriera - parla in questo modo del suo personaggio, James:"È una bella statuina. Sua moglie gli compra tutti questi vestiti costosi. Sembrano usciti da un depliant di viaggio: la coppia perfetta in vacanza. Sta cercando di recitare quella parte mentre vuole essere anche un autore serio. Ma non è un Charles Bukowski, non è tormentato o contorto. Non è in contatto con il lato più oscuro della sua personalità".



L'attore parla anche dei ruoli oscuri e brutali che spesso gli assegnano:"È incredibilmente catartico interpretarli. Forse perché sono piuttosto dolce come carattere. Questi personaggi più oscuri e contorti mi danno l'opportunità di tirar fuori quell'urlo primordiale e farlo uscire, cosa che faccio raramente nella vita di tutti i giorni".



Non perdetevi tutto l'orrore del mondo nel trailer di Infinity Pool con Mia Goth.