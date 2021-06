Infinity Pool, Alexander Skårsgard protagonista del thriller sci-fi di Brandon Cronenberg

La star di True Blood e Big Little Lies Alexander Skårsgard ha trovato il suo nuovo progetto cinematografico: si tratta di Infinity Pool, il thriller sci-fi diretto da Brandon Cronenberg.

Alexander Skarsgård va in vacanza, ma solo per finta. E non sembra nemmeno una vacanza troppo rilassante...

Dopo The Northman di Robert Eggers e Godzilla vs. Kong, Skarsgård darà il via a una nuova collaborazione cinematografica, questa volta con il figlio di David Cronenberg, Brandon Cronenberg (che da regista ha già all'attivo film come Possessor e Antiviral, ed è attualmente al lavoro su una miniserie ispirata a Super-Cannes di J.G. Ballard) per Infinity Pool, film co-prodotto da Neon, lo studio dietro il film Premio Oscar Parasite, e Toipc Studios.

"James e Em sono giovani, ricchi, innamorati, e in vacanza. Il loro resort all-inclusive offre giri turistici dell'isola e spiagge da sabbia e acque scintillanti. Ma al di fuori dei cancelli dell'hotel c'è qualcosa di molto più seducente e pericoloso, lì, al di là del paradiso" si legge logline della pellicola.

A co-finanziare il progetto penseranno anche Telefilm Canada e Croatian Film Fund, mentre tra i produttori esecutivi di Infinity Pool troviamo anche Film Forge, Elevation Pictures, Hero Squared, 4 Film e Celluloid Dreams.

Al momento non abbiamo una finestra di lancio per la pellicola, ma vi terremo aggiornati.