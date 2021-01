Infinity, cosa vedere sulla celebre piattaforma streaming

Dopo avervi proposto 5 action da recuperare su Amazon Prime Video, proseguiamo con i nostri brevi consigli sui titoli da vedere in streaming prendendo in considerazione un'altra delle piattaforme più utilizzate in Italia, Infinity, a partire dal film rivelazione del 2019.

Premiato con il Leone d'Oro al Festival di Venezia e in corsa per ben 11 statuette alla scorsa edizione degli Oscar, trionfando poi nelle categorie di miglior attore protagonista e miglior colonna sonora, Joker di Todd Phillips si è confermato anche uno dei maggiori incassi dell'anno superando anche quota 1 miliardo di dollari al botteghino. La pellicola racconta l'origine del celebre villain di Batman, interpretato nel film da uno straordinario Joaquin Phoenix, ed è appunto disponibile per la visione su Infinity.

Con un'occhio al calendario delle uscite cinematografiche del 2021, sulla piattaforma è possibile recuperare i capitoli precedenti di alcuni dei film più attesi della stagione in arrivo. Stiamo parlando dell'horror A Quiet Place - Un posto tranquillo, della prima pellicola di Wonder Woman con protagonista Gal Gadot e di Kong Skull: Island. Quest'ultimo, lo ricordiamo, fa parte del franchise MonsterVerse che a maggio farà ritorno con l'atteso crossover Godzilla vs Kong.

Tra i film aggiunti di recente troviamo invece Animali Notturni di Tom Ford (con Jake Gyllenhaal e Amy Adams), Motherless Brooklyn di Edward Norton e Doctor Sleep, il prequel di Shining diretto da Mike Flanagan.

Per quanto riguarda i titoli fuori catalogo, ovvero disponibili per il noleggio, a €3,99 è possibile visionare Tenet di Christopher Nolan in 4K.