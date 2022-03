Infinite Storm, arriva il trailer del thriller di sopravvivenza con Naomi Watts

Dopo la notizia della cancellazione del prequel di Game of Thrones, di cui avrebbe dovuto essere protagonista, Naomi Watts si è dedicata a diversi progetti. Tra questi c'è Infinite Storm, film di Małgorzata Szumowska basato sull'articolo di Ty Gagne "High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue". Oggi è arrivato un trailer.

Dalle prime immagini sembra proprio che ci troviamo davanti a un thriller di sopravvivenza. La storia, infatti, segue Pam, un'esperta escursionista che decide di scalare il Monte Washington. La donna parte e inizia la scalata, ma torna indietro prima di poter raggiungere la vetta dopo aver notato l'avvicinarsi di una terribile bufera di neve. Sulla strada del ritorno incontra uno sconosciuto completamente solo, e si assume la responsabilità di portare se stessa e l'uomo in salvo prima che vengano portati via dalla dalla tempesta.

Dalla metà del trailer assistiamo proprio alle difficoltà di quella discesa agghiacciante, e leggiamo nelle didascalie che il Monte Washington nel New Hampshire ha avuto la raffica di vento più veloce mai registrata, che si attestava intorno alle 221 miglia orarie.

Negli USA Infinite Storm arriverà il 25 Marzo. Nel frattempo attendiamo anche gli altri prodotti in arrivo di Naomi Watts, tra cui c'è il remake Amazon di Goodnight Mommy e la miniserie di Ryan Murphy The Watcher.