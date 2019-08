Infinite: Sophie Cookson di Kingsman raggiunge Mark Wahlberg nel film di Antoine Fuqua

Dopo l'arrivo di Mark Wahlberg in seguito all'abbandono di Chris Evans, Antonie Fuqua ha trovato la protagonista femminile del suo Infinite. Secondo quanto riportato da Variety, infatti, Sophie Cookson è in trattative per entrare nel cast dell'atteso action thriller.

Basato sul romanzo di D. Erick Maikranz intitolato "The Reincarnationist Papers", il film ruoterà attorno a Cognoina, una società segreta di individui che possiedono il totale ricordo delle loro vite passate. Un giovane uomo di nome Evan Michael è tormentato dalle memorie delle sue due vite precedenti deciderà di unirsi alla società. La sceneggiatura del film è adattata da Ian Shorr per il grande schermo.

Il film è prodotto da Mark Vahrdian e Lorenzo di Bonaventura per la Par-Based Di Bonaventura Pictures in collaborazione con John Zaozirny, con Rafi Crofn in veste di produttore esecutivo.

L'attrice ha debuttato in Kingsman - Secret Service per poi fare ritorno anche nel secondo capitolo della saga, Kingsman - Il cerchio d'oro; nella sua carriera inoltre ha partecipato a Il cacciatore e la regina di ghiaccio, Ashes in the Snow e più recentemente in Red Joan al fianco di Judi Dench.

Le riprese di Infinite inizieranno questo autunno in vista di un'uscita prevista ufficialmente per il 7 agosto 2020 nelle sale americane. Nel prossimo futuro Fuqua dirigerà anche l'adattamento di The Devil Soldier.