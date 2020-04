Infinite: Paramount rimanda l'action thriller con Mark Wahlberg al 2021

È Deadline a rendere noto che Infinite, nuovo action thriller diretto da Antoine Fuqua con protagonista Mark Wahlberg, è stato rimandato al 2021 a causa dell'emergenza Coronavirus.

Previsto inizialmente per il 7 agosto 2020, infatti, il film è stato spostato da Paramount al 28 maggio 2021. Al momento non è ancora chiaro se le sale cinematografiche potranno riaprire per l'estate, ma lo studio potrebbe avere preso questa decisione anche per evitare la concorrenza di Wonder Woman 1984, rimandato di recente da Warner Bros. al 14 agosto.

Fuqua e il produttore di Bonaventura, impegnati con il montaggio finale della pellicola da ben 11 settimane, stanno proseguendo i lavori da remoto e sperano di completare la post-produzione entro la data stabilita prima del rinvio.

La storia di Infinite seguirà le vicende di Evan Michaels (Wahlberg), un uomo ossessionato dai ricordi di due vite passate che si imbatte in una secolare società segreta di individui che ha inventato la Cognomina, una sorta di setta composta da persone in grado di ricordare le proprie vite passate. La storia sarà un adattamento del di D. Eric Maikranz The Reincarnationist Papers, con la sceneggiatura del film che è stata scritta da Ian Shorr.

Al fianco di Wahlberg, che ha sostituito Chris Evans come protagonista a pre-produzione già avviata, troveremo nel cast anche Dylan O'Brien e Sophie Cookson.