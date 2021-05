Infinite, Mark Wahlberg nel trailer ufficiale del blockbuster estivo di Antoine Fuqua

Paramount Pictures ha diffuso online il primo trailer ufficiale del promettente e adrenalinico Infinite di Antoine Fuqua, nuovo thriller d'azione fantascientifico con protagonista Mark Wahlberg che sarà uno dei primissimi progetti ad approdare sul nuovo servizio di streaming online del big studio di Hollywood.

Il titolo sarà una delle esclusive di punta del servizio streaming targato Paramount il prossimo giugno 2021. Inoltre è confermato che nel 2022 le produzioni originali del servizio aumenteranno a dismisura, con almeno "un film originale a settimana".

La storia di Infinite seguirà le vicende di Evan Michaels (Wahlberg), un uomo ossessionato dai ricordi di due vite passate che si imbatte in una secolare società segreta di individui che ha inventato la Cognomina, una sorta di setta composta da persone in grado di ricordare le proprie vite passate. La storia sarà un adattamento del di D. Eric Maikranz The Reincarnationist Papers, con la sceneggiatura del film che è stata scritta da Ian Shorr.

Al fianco di Wahlberg, che ha sostituito Chris Evans come protagonista a pre-produzione già avviata, troveremo nel cast anche Dylan O'Brien, Sophie Cookson, Rupert Friend e Chiwetel Ejiofor, per un'uscita prevista in territorio americano il prossimo 10 giugno 2021.



