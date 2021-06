Infinite, Mark Wahlberg è un soldato che si reincarna nel nuovo trailer

Un nuovo trailer di Infinite, il thriller sci-fi con protagonista Mark Wahlberg, è stato diffuso nelle ultime ore. Guardiamo insieme che aspetto avrà il film diretto da Antoine Fuqua.

Ispirato ai romanzi di D. Eric Maikranz "The Reincarnationist Papers", il film vedrà come protagonista Mark Wahlberg, affiancato tra gli altri da Sophie Cookson, Dylan O'Brien, Chiwetel Ejiofor, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Toby Jones, Wallis Day e Tom Hughes, come possiamo vedere anche in questo nuovissimo trailer che trovate in testa alla notizia.

La storia seguirà le vicende di "Evan McCauley, un uomo sull'orlo di un crollo mentale che scopre di far parte di un misterioso gruppo di individui conosciuto come Gli Infiniti, che gli riveleranno una incredibile verità su sé stesso, le sue abilità e i suoi misteriosi ricordi: provengono tutte dalle sue vite precedenti".

Nella pellicola assisteremo dunque all'incontro di Evan con Gli Infiniti, alla scoperta e alla presa di coscienza della sua identità e dei segreti a essa legati, ma anche al loro tentativo di fermare i piani del nemico interpretato da Chiwetel Ejiofor, che vuole porre fine ai cicli di reincarnazione.

Negli Stati Uniti, Infinite debutterà a breve sul nuovo servizio streaming Paramount+, mentre per quanto riguarda l' Italia, il film dovrebbe uscire nelle sale a settembre, distribuito da Eagle Pictures.