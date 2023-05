Infernus, Idris Elba torna dietro la macchina da presa con un Thriller

Idris Elba è principalmente conosciuto al grande pubblico per i suoi iconici ruoli in Suicide Squad di James Gunn, oppure per la sua partecipazione a grandi progetti come quelli dell'MCU o della Torre Nera, trasposizione dell'epica saga letteraria di Stephen King. Adesso l'attore è anche pronto a dirigere, e lo farò con il film Infernus.

La pellicola sarà basata su una storia di Tom Boyle e la sceneggiatura di Robert Mark Kamen. Infernus sarà una produzione globale, con riprese in vari luoghi nel mondo, tra cui il Ghana e Londra.

Da notare come questo film sarà la seconda prova alla regia per l'attore americano, in quanto Idris Elba ha già diretto Yardie, una interessante opera prima.

Con Infernus invece, Elba interpreterà Donovan Kamara, un attivista per i diritti umani inviato per indagare sulle denunce di rifugiati detenuti illegalmente all'interno di una prigione statunitense. Starà a Donovan liberarli mentre si confronterà con una pericolosa mente criminale.

L'attore Idris Elba ha così commentata la sua nuova avventura: "Sono entusiasta di essere tornato anche dietro la macchina da presa, collaborando con Millennium Media".

"Infernus è un thriller avvincente con al centro una storia umana ed intima. Abbiamo alcuni personaggi eccezionali, non vedo l'ora di cogliere questa opportunità sia davanti che dietro l'obbiettivo, e di portare la nostra produzione anche in Africa, che ha una comunità cinematografica emergente che siamo orgogliosi di sostenere".

