Inferno è il titolo del nuovo horror di Neill Blomkamp con protagonista Taylor Kitsch

Eravamo rimasti lo scorso agosto con la notizia che Neill Blomkamp non avrebbe più diretto il reboot di Robocop per la MGM, progetto a lungo curato del regista di District 9, ma stando a un nuovo report dell'affidabile Deadline l'autore avrebbe già trovato un degno sostituto, che ha già un titolo, un protagonista e una trama.

Come riporta il sito, il nuovo film di Blomkamp sarà un thriller horror intitolato Inferno e avrà come protagonista principale l'apprezzato Taylor Kitsch (True Detective, Fire Squad). Deadline è anche riuscito ad entrare in possesso dei primi dettagli sulla trama, che recitano così:



"Kitsch interpreta un poliziotto chiamato a indagare su di un omicidio apparentemente normale nel torrido deserto del New Mexico. L'arrivo del FBI conferma però i sospetti del protagonista sul fatto che ci sia in gioco qualcosa di più grande, addirittura di extraterrestre. La caccia all'assassino lo mette così sulle tracce di una bestia umanoide inarrestabile e decisa a uccidere l'unico testimone del crimine".



Sul film, parlando con Deadline, il regista ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di poter tornare dietro la macchina da presa per Inferno e lavorare con AGC Studios. Il film è ricco di temi e concetti che trovo profondamente affascinanti e mi considero fortunato nel poterlo girare".



La produzione di Inferno comincerà nei primi mesi del 2020.