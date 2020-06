Inferno, Neill Blomkamp mostra il suo nuovo film: sarà un horror

Sull'account ufficiale Twitter di Neill Blomkamp è comparsa una misteriosa immagine, la prima foto del nuovo progetto del regista sudafricano, che s'intitolerà Inferno e che sarà un horror. L'immagine mostra un corridoio oscuro, con un mix cromatico che va dal nero al verde, in quella che sembra un'inquadratura da found footage.

Il protagonista di Inferno sarà Taylor Kitsch, e Neill Blomkamp si è lanciato a capofitto in questo nuovo progetto dopo aver abbandonato la lavorazione del reboot di RoboCop per la Metro Goldwyn Meyer. La trama di Inferno dovrebbe raccontare la storia di un poliziotto che viene incaricato d'indagare su un omicidio apparentemente ordinario nel cuore del deserto del New Mexico. L'arrivo sul posto dell'FBI tuttavia conferma i sospetti del poliziotto, convinto che vi sia qualcosa di molto più grande intorno alla vicenda. Qualcosa di extraterrestre. Il protagonista si mette alla ricerca di questa bestia umanoide decisa ad uccidere l'unico testimone dell'efferato crimine.



"Il film è ricco di temi e concetti che trovo estremamente affascinanti e mi considero fortunato nel poterlo dirigere" aveva affermato lo scorso autunno Neill Blomkamp, quando la notizia venne diffusa dai media internazionali.

Neill Blomkamp avrebbe dovuto dirigere anche Alien 5 ma un paio d'anni lui stesso si è chiamato fuori da un eventuale progetto.

