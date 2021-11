Inferno, nel film con Tom Hanks c'è un riferimento alla loggia massonica P2

C'è tanta Italia in Inferno: sia nel libro di Dan Brown che nel film da esso tratto il nostro Paese e la nostra cultura svolgono un ruolo fondamentale, a partire ovviamente da quella Divina Commedia espressamente citata nel titolo stesso. Nel film di Ron Howard, però, troviamo anche riferimenti a lati più oscuri della nostra storia.

Tra un discorso su Dante, una Firenze che splende di luce propria e una Venezia che non è da meno, infatti, il film con Felicity Jones si concede, per qualche fugate istante, una citazione che chiunque abbia una conoscenza anche superficiale della storia italiana recente avrà probabilmente notato.

Una delle automobili usate dai membri della World Health Organization, infatti, fa bella mostra della targa 666P2, combinazione ovviamente tutt'altro che casuale: il 666, com'è noto, è infatti conosciuto come "il numero della Bestia" (il numero viene nominato nell'Apocalisse di San Giovanni in riferimento a una bestia infernale che fuoriesce dal mare a devastare la Terra); il codice P2 è invece inequivocabilmente riferito all'omonima loggia massonica chiamata per esteso Propaganda 2, sciolta nel 1982 dopo esser stata riconosciuta come organizzazione criminale ed eversiva.

Avevate fatto caso a questo dettaglio? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Inferno.