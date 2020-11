Inferno, quanto cambia il finale rispetto al libro di Dan Brown?

Portare al cinema la trasposizione di un'opera letteraria non è mai facilissimo: spesso sacrificare qualcosa sull'altare della durata o della scorrevolezza è utile se non addirittura indispensabile, ma talvolta i cambiamenti sono frutto del gusto del regista o di altri fattori. A quale categoria appartiene Inferno?

Proprio come accadde per Il Codice da Vinci e Angeli e Demoni, nel trasporre sul grande schermo l'opera di Dan Brown Ron Howard decise infatti di operare alcuni cambiamenti, alcuni poco significativi, altri decisamente più evidenti.

Il finale appartiene senza ombra di dubbio ai secondi: il film con Tom Hanks stravolge infatti in maniera palese e decisa la conclusione piuttosto cupa immaginata dallo scrittore americano. Al cinema abbiamo infatti visto come il pericolo che il virus creato da Zobrist si diffonda venga effettivamente evitato, con Sienna (qui nel ruolo di villain) morta nell'estremo tentativo di rilasciare il contenuto della sacca.

Nel libro le cose vanno in tutt'altro modo: la Sienna raccontata da Dan Brown, infatti, stava provando da tempo a distruggere il virus per conto suo, per il timore che l'OMS potesse sfruttarlo come un'arma. Le sue buone intenzioni, però, vengono vanificate: quando i nostri riescono a risolvere l'indovinello di Zobrist, infatti, il virus è già in circolazione e trovare una cura sembra pura utopia, essendo la manipolazione del DNA un processo rischiosissimo.

