Cinema, le perdite potrebbero arrivare a 30 miliardi: le stime da CineEurope

L'industria cinematografica potrebbe perdere tra i 20 e i 31 miliardi di dollari nel 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus. A rivelarlo è un recente nuovo studio svolto da Omdia: per fare un confronto, l'anno scorso i ricavi totali sono arrivati a quota 42 miliardi.

"Si trarrebbe di un calo di circa 70% rispetto allo scorso anno" ha dichiarato David Hancock, direttore della sezione cinema di Omdia, durante una conferenza virtuale del CineEurope sulla stato dell'industria (via Variety). "Il cinema ha subito un duro colpo. I principali distributori si sono affrettati a rielaborare i loro calendari con effetti a catena anche sui due anni successivi. Il periodo da marzo è luglio è quasi totalmente privo di nuove uscite, ed è il periodo più importante dell'anno."

Nel migliore dei casi, Omdia stima un calo del 58% per i ricavi del settore.

Stando ad Hancock, i sondaggi suggeriscono che la voglia di tornare in sala è in crescita, ma ci vorrà del tempo prima che tutti possano sentirsi al sicuro nel fare ritorno in luoghi di intrattenimento di tutti i tipi. Per capire come si evolverà la situazione, non ci resta che attendere notizie dalla riapertura di mercati chiave come Stati Uniti, Cina, Inghilterra e Francia.

Sempre al CineEurope, ma in un panel differente, è intervenuta per parlare del ritorno sala anche Cathleen Taff, presidente della distribuzione Disney: "Credo che tutti i segnali siano positivi, le persone vogliono tornare al cinema. Stiamo vedendo che l'esperienza casalinga non è abbastanza."

Per quanto riguarda l'Italia, lo ricordiamo, oggi sono state annunciate la data di uscita di Tenet, nuovo thriller di Christopher Nolan, e del film DC Wonder Woman 1984.