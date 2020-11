Indovina chi viene a cena? Addio con stile: l'ultimo film del grande Spencer Tracy

Questa sera alle 21:15 su La7 andrà in onda il capolavoro della commedia americana Indovina chi viene a cena? diretto da Stanley Kramer e con protagonista una tra le coppie più amate di Hollywood, ovvero Katharine Hepburn e Spencer Tracy, purtroppo al loro ultimo film insieme sul grande schermo a causa della prematura scomparsa di lui.

Tra le commedie americane più amate di ogni tempo, ha come perno della storia il fatto che la figlia istruita di due genitori appartenenti alla borghesia progressista americana - e quindi più avvezzi alla modernità dei tempi - organizza una visita a casa per far conoscere loro il suo nuovo fidanzato conosciuto pochi giorni prima alle Hawaii: uno stimato medico, ma afroamericano. Questo fatto metterà a dura prova la pazienza dei genitori e rivelerà una leggera ipocrisia nel loro modo di vivere, in questo senso lo scopo di Kramer è quello appunto di smascherare l'ipocrisia di un'America tutta che da sempre si professa tollerante e progressista salvo poi rivelarsi profondamente conservatrice alla prova dei fatti.

Kramer e Tracy avevano collaborato spesso in precedenza: pensiamo a Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo, dove la commedia veniva trattata come un vero e proprio kolossal (e infatti il film dura più di tre ore nella sua versione originale) o Vincitori e vinti, grande dramma sul processo di Norimberga, ma anche ...e l'uomo creò Satana (1960) sull'eterna lotta tra scienza e religione.

In Indovina chi viene a cena? Tracy condivise lo schermo con la compagna Hepburn per la nona volta in carriera chiudendo così una storia d'amore sul grande schermo e sulla vita reale in gran classe. Non dimentichiamo che, insieme a Tom Hanks, Tracy è l'unico attore ad aver vinto due Premi Oscar consecutivi come miglior attore protagonista: nel 1938 per Capitani coraggiosi e nel 1939 per La città dei ragazzi.