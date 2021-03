Fino all'ultimo indizio, ecco il nuovo poster con Jared Leto e Denzel Washington

Nelle scorse settimane Warner Bros. aveva comunicato l'arrivo in Italia in esclusiva digitale di Fino all'ultimo indizio, film diretto da John Lee Hancock con un cast di prim'ordine, che comprende i premi Oscar Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek. Nella giornata di martedì lo studio ha pubblicato anche un nuovo poster ufficiale.

Nell'immagine, visibile anche in calce alla notizia, ci sono le tre star del film. La didascalia del post recita "Una caccia all'uomo senza tregua, un killer che terrorizza la città", e conferma che Fino all'ultimo indizio (titolo originale The Little Things) sarà disponibile in digitale da venerdì 5 marzo su tutte le piattaforme (Amazon Prime Video, Apple Tv, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, Sky Primafila e Infinity).

La trama del film è incentrata sul vice sceriffo Joe "Deke" Deacon (Denzel Washington) della contea di Kern, che dopo essere stato inviato a Los Angeles per un compito apparentemente semplice come una raccolta di prove viene invece coinvolto nella caccia a un serial killer che sta terrorizzando la città.

Fanno parte del cast di Fino all'ultimo indizio, tra gli altri, anche Natalie Morales, Terry Kinney, Chris Bauer, Joris Jarsky, Isabel Arraiza e Michael Hyatt.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla prima foto di Denzel Washington e Jared Leto in Fino all'ultimo indizio, e al trailer del film di John Lee Hancock.