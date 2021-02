Fino all'ultimo indizio, Denzel Washington:'Ho capito che il tempo è passato'

Il premio Oscar Denzel Washington ha raccontato della consapevolezza acquisita sul set di Fino all'ultimo indizio, lavorando insieme ad attori del calibro di Jared Leto e Rami Malek. Washington ha sottolineato come abbia compreso il cambiamento del suo ruolo all'interno del contesto del set nel corso degli ultimi anni, da allievo a mentore.

Nel corso della promozione di Fino all'ultimo indizio, disponibile sia nelle sale che su HBO Max, Denzel Washington ha dichiarato:"C'è una scena che abbiamo girato con Jared e Rami, in cui loro sono nella stanza degli interrogatori e io nella stanza di osservazione. Le telecamere erano tutte da loro nella prima metà della giornata e io ero nella stanza di osservazione, mi mancavano solo i popcorn mentre guardavo questi due ragazzi che ce la mettevano tutta per fare bene il loro lavoro. Trent'anni fa ero io quel ragazzo giovane sul set con Gene Hackman o altri grandi. Ma ora sono io quello che guarda i ragazzi giovani, è stato affascinante" ha confessato Washington.



Fino all'ultimo indizio racconta la storia del vice sceriffo della Kern County Joe 'Deke' Deacon, che viene mandato a Los Angeles per quello che avrebbe dovuto essere un repentino incarico di raccolta prove. Tuttavia Deke si ritrova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando tutta la città.

Il cast del film di John Lee Hancock comprende il premio Oscar Denzel Washington, il premio Oscar Rami Malek, il premio Oscar Jared Leto, Natalie Morales, Terry Kinney e Chris Bauer.



