Indipendence Day 2, Vivica A. Fox sulla mancanza di Will Smith: 'Ecco perché fallimmo'

Il secondo capitolo della saga Indipendence Day: Rigenerazione è stato un flop per svariati motivi, ma Vivica A. Fox, interprete di Jasmine, crede che la ragione sia una in particolare: la mancanza di Will Smith.

"Semplicemente, sentivo che non fosse né bello né all'altezza del capitolo precedente" ha commentato. "E se ci siamo persi... probabilmente è per non aver riportato indietro Will Smith".

"Avevamo la maggior parte del cast originale" ha continuato, "ma penso che l'unico vero legame che mancava al successo di Indipendence Day 2 fosse... sì, che Will Smith non c'era. Continuerò a fare sul serio. Ero alla premiere e continuavo a pensare: vediamo come si sentiranno i fan, sicuramente su Twitter ci sarà il finimondo".

Diretto da Roland Emmerich, Indipendence Day: Rigenerazione risale al 2018 ed è un sequel diretto del film del 1996. La trama è ambientata a venti anni di distanza, quando le Nazioni Unite creano il piano di Difesa Spaziale Terrestre e vengono costruire basi militari sulla Luna, su Marte e su Rea. Eppure, gli incontri del terzo tipo sono ancora dietro l'angolo... L'incasso totale è stato di 389 milioni di dollari a livello mondiale, a fronte degli 817 del predecessore; altrettanto scarni sono i riconoscimenti, tra cui spiccano soltanto il CinemaCon come miglior cast d'insieme la candidatura al Saturn Award come miglior film di fantascienza. Nel cast, invece, ricordiamo anche Liam Hemsworth (Jake Morrison), Bill PUllman (Thomas J. Whitmore), Jeff Goldblum (David Levinson) e Jessie Usher (Dylan Dubrow-Hiller).

Per fare un tuffo nel passato, non perdetevi la nostra recensione di Indipendence Day: Rigenerazione.