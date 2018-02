Indidious 5 potrebbe arrivare grazie agli incassi de L'Ultima Chiave

Un quinto episodio della saga horrorpotrebbe arrivare, e questo grazie all'ultimo episodio, Insidious - L'ultima Chiave . Infatti, fino ad oggi, nessun episodio del franchise era riuscito a superare l'incasso del sequel.

Insidious - L'ultima chiave, uscito lo scorso anno, è riuscito a totalizzare più di 161.9 milioni di dollari, un record stabilito dal secondo episodio. E adesso sembra confermato che arriverà anche un Insidious 5 e, secondo alcune fonti, è improbabile che si tratterà di un altro prequel.

Infatti, dopo il secondo episodio, il franchise ha preso un'altra direzione ed ha dedicato i successivi episodi a raccontare gli eventi prima del primo capitolo, e incentrando le avventure sul personaggio della Dr. Elise Rainier (Lin Shaye) che, invece, moriva nel corso del primo Insidious.

L'ultima chiave chiude il cerchio e si ricongiunge più o meno agli eventi del capostipite, ed ora alcune fonti affermano che il quinto episodio dovrebbe - in teoria - essere un sequel agli eventi principali e non più un prequel. E' ovvio che, al momento, non è chiaro se Shaye riprenderà o meno i panni della Rainier per ovvi motivi, cosi come non è ancora confermato se Leigh Whannell tornerà a scrivere la sceneggiatura del nuovo film.

Al momento non c'è una data di uscita fissata.