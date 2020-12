Indiana Jones uscirà nel 2022: sarà l'ultimo episodio della saga con Harrison Ford!

Durante la sezione dedicata al Lucasfilm allestita per il Disney Investor Day, Kathleen Kennedy ha svelato che anche il destino di Indiana Jones 5, il nuovo episodio della saga d'avventura con Harrison Ford.

Nuovo, ma a quanto pare anche ultimo: dopo le ultime speculazioni circa un possibile futuro per la saga creata da Steven Spielberg e George Lucas anche dopo l'attesa quinta puntata, Kathleen Kennedy ha rivelato alla presentazione del Disney Investors Day che Indiana Jones 5 concluderà definitivamente la serie guidata da Harrison Ford.

L'ultimo capitolo, che sarà diretto da James Mangold, arriverà a luglio 2022: brutte notizie quindi per chi sperava in una sostituzione di Harrison Ford e un nuovo Indiana Jones, o un nuovo personaggio che ne avrebbe ereditato cappello e frusta. Come aveva anticipato qualche giorno fa il produttore Frank Marshall, del resto:

"Ci sarà solo un Indiana Jones e questo è Harrison Ford. Quello che mi entusiasma di Mangold è il suo talento di narratore. Penso che lo si evinca da film come Ford Vs Ferrari. Lo interessano i personaggi incredibili e le grandi storie da raccontare. Quindi sono entusiasta di vedere cosa inventerà. Non ho ancora visto (la sceneggiatura) quindi non saprei dire".

Ricordiamo che Indiana Jones 5 era già stato rinviato al luglio 2022 dopo che Mangold aveva sostituito Steven Spielberg alla regia, un cambio epocale nel franchise guidato da Spielberg fin dal 1981 con I predatori dell'arca perduta.

