Indiana Jones e il tempio maledetto, Kate Capshaw fu ricoperta da duemila insetti!

Indiana Jones e il tempio maledetto ha aperto la strada a quella che è una delle saghe più famose della storia del cinema. Come ogni grande film, il suo primo capitolo è ricolmo di aneddoti sulla sua realizzazione, primo tra tutti una strana storia che coinvolse Kate Capshaw e degli insetti.

Proprio come la maggior parte dei film dell'epoca, ed attuali, la buona riuscita della pellicola si deve anche all'istinto dei suoi attori e alla loro capacità di sacrificarsi in funzione del proprio lavoro. Questo fu anche il caso della protagonista femminile del film, Kate Capshaw che lottò contro una sua grandissima paura pur di realizzare una scena che, quando Spielberg gli comunicò che avrebbe dovuto fare, l'aveva sinceramente terrorizzata.

Se Harrison Ford si mise a rischio in molti Indiana Jones facendo moltissimi stunt, la sfida portata avanti dalla Capshaw è tuttora ricordata come tra le più grandi azioni di coraggio fatte da qualcuno per un film. L'attrice, infatti, aveva una enorme fobia nei confronti degli insetti. Per realizzare una delle scene più iconiche del film, l'interprete si sottopose ad una vera e propria tortura per una persona terrorizzata in quel modo. In una delle scene del film, Kate Capshaw fu veramente ricoperta da duemila insetti e, per scongiurare una possibile crisi di panico, prese pesanti sedativi che la intontirono per moltissimo tempo.

Una delle scene più iconiche della saga di Indiana Jones fu pensata proprio da Harrison Ford. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!