Indiana Jones e Il tempio maledetto blastato da...un esperto di alligatori

Continuano i problemi per Indiana Jones e Il tempio maledetto: il secondo film della saga di Steven Spielberg e Harrison Ford, il primo in ordine cronologico, in questi giorni è stato infatti preso di mira da un esperto di alligatori e coccodrilli a causa di una famosa scena.

Nel nuovo video di Insider, che potete trovare in calce all'articolo, l'esperto di coccodrilli e alligatori Frank Robb spiega quanto sia evidente l'inesattezza degli alligatori presenti nella scena ambientata in India, l'ambientazione principale de Il tempio maledetto. In particolare, Robb fa riferimento al modo in cui gli alligatori mangiano le loro prede e masticano i loro vestiti dopo averli consumati.

"Dovremmo trovarci in India, secondo il film, ma in questa India vengono mostrano gli alligatori americani. Potrebbe trattarsi del gaviale indiano o del coccodrillo d'acqua salata, che puoi trovare anche in alcuni posti dell'India. Ma comunque hanno sbagliato la specie. E poi sono dei mangiatori solitari, mentre gli animali del film si vede che sono abituati a mangiare insieme. Non troverai alligatori allo stato brado che condividono un pasto. Ciò semplicemente non accade. Se hanno qualcosa e vogliono strapparne un pezzo, prendono la loro preda e ne strappano un pezzo per averlo subito. Alligatori e coccodrilli possono digerire praticamente qualsiasi cosa. Anche le ossa. Se riescono a digerire le ossa, allora un pezzo di stoffa non è niente per loro. Come voto a questo film gli darei un 2/10. Se consideri il modo in cui mangiano insieme, non appena lo vedi capisci immediatamente che non ci troviamo in un luogo selvaggio: quelli sono assolutamente coccodrilli da allevamento o di uno zoo."

Per altre curiosità sul film, scoprite quanti insetti vennero usati in Indiana Jones e Il tempio maledetto.