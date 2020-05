Indiana Jones e il Tempio Maledetto: la bizzarra storia del provino di Short Round

Dopo avervi raccontato di quando Harrison Ford fu "torturato" da Barbra Streisand sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, torniamo ad esplorare il dietro le quinte del film di Steven Spielberg con la bizzarra audizione di Jonathan Ke Quan per il ruolo di Short Round.

Noto soprattuto per le sue apparizioni da bambino in Indiana Jones e I Goonies, infatti, l'attore di origine asiatica si presentò ai provini per la parte di Shorty solamente per accompagnare il fratello, lui sì interessato al ruolo. Vedendolo supportare il fratello dicendogli cosa doveva o non doveva fare, però, l'attenzione del casting director fu catturata soprattuto dallo stesso Ke Quan.

Rimase subito colpito dalla personalità del ragazzo anche Spielberg, tanto che il regista improvvisò insieme ad Harrison Ford una scena in cui Short Round accusa Indy di avere imbrogliato durante una partita di carte. A quanto pare quella fu la conferma definitiva che il giovane era la persona più adatta per il ruolo, che gli fu assegnato nonostante la concorrenza di circa 6000 partecipanti alle audizioni.

Vi ricordiamo che Indiana Jones e il Tempio Maledetto andrà in onda questa sera, alle ore 21.10, su Paramount Network. Per altri approfondimenti, qui potete trovare il nostro Everycult su Indiana Jones e l'Ultima Crociata e alle ultime novità sul cambio di regia di Indiana Jones 5, che dopo l'abbandono di Spielberg a meno di sorprese verrà affidato a James Mangold.