Indiana Jones, lo stuntman di Harrison Ford si da fuoco durante lo sciopero SAG

Ecco una cosa che non si vede tutti i giorni: oltre alla zia May degli Spider-Man di Sam Raimi, in piazza per lo sciopero degli attori del SAG in queste ore è sceso anche Mike Massa, stunt veterano di Hollywood 'visto' recentemente anche in Indiana Jones e Il quadrante del destino.

A differenza della dolce ma agguerrita 95enne Rosemary Harris, però, la controfigura di Harrison Ford non si è limitata ad agitare il suo cartello e ad inneggiare contro gli studios: come potete vedere nel video pubblicato sulla sua pagina Instagram e disponibile in calce all'articolo, infatti, Mike Massa si è dato fuoco durante la protesta per mandare un teatrale ma inequivocabile messaggio all'Alliance of Motion Picture and Television Producers: "Siamo stanchi di essere bruciati dall'AMPTP", si legge nella didascalia del video, nel quale si vede anche un uomo posizionato alle spalle di Massa sul palco per spegnere in sicurezza le fiamme con un estintore. In un secondo post, lo stuntman di origine tedesca ha scritto: “Volevamo fare una dichiarazione forte e chiara e penso che ci siamo riusciti! È stato fantastico vedere un'affluenza così grande da parte della nostra comunità degli stuntman, della leadership locale e degli attori che si sono presentati per sostenerci".

Nel corso della sua carriera, Massa è stato nominato per diverse statuette ai World Stunt Awards, vincendo nel 2004 per l'inseguimento in barca a Venezia in The Italian Job. Ha anche collezionato diversi premi SAG per il miglior stunt ensemble per il suo lavoro in True Blood della HBO e nel film del 2010 Star Trek.

Nel frattempo, The Marvels con Brie Larson rischia il rinvio al 2024 a causa dello sciopero dei sindacati degli attori e degli sceneggiatori.