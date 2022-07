Indiana Jones, Steven Spielberg ha davvero contattato Chris Pratt per la parte?

Si è parlato tanto della possibilità che Chris Pratt ereditasse il ruolo di Indiana Jones da Harrison Ford, e mentre Ford ha messo tutti a tacere tornando sul set per Indiana Jones 5 di James Mangold, il dubbio rimane:Steven Spielberg aveva contattato davvero l'attore del MCU? Sentiamo la risposta di Pratt.

Intervistato recentemente da Josh Horowitz di MTV, Chris Pratt non ha fatto scena muta all'annosa domanda riguardo al franchise di Indiana Jones, e mentre sembra aver voluto smentire le voci, qualcosa nella sua risposta ha insospettito ancora di più il conduttore, che nella caption del video (che trovate anche in calce alla notizia) ha scritto: "Non sono un esperto di linguaggio del corpo, ma guardate questo video e ditemi se Chris Pratt non ha parlato con Steven Spielberg riguardo all'idea di portare in un qualche modo avanti Indiana Jones".

A parola, l'attore ha prima scherzato rispondendo: "Non so nemmeno chi sia Steven Spielberg. Chi? Steven chi?".

E poi ha continuato aggiungendo "No, non stanno un film di Indiana Jones con Harrison Ford? Tutto quello che so è che una volta vidi una citazione di Ford, e non so nemmeno se lo ha detto davvero lui, ma è servito abbastanza per spaventarmi, in cui diceva 'Quando morirò io, morirà anche Indiana Jones'. E io ho pensato 'Ma potrei essere perseguitato dal fantasma di Harrison Ford un giorno, semmai dovessi interpretare...".

E, per concludere: "Ah, ma non è nulla di reale, per come la vedo".

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe un futuro per il franchise di Indiana Jones che include Chris Pratt? Fateci sapere nei commenti.