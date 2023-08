Indiana Jones, scienziati scoprono un nuovo serpente e lo chiamano Harrison Ford

Dopo l'annuncio della data d'uscita home-video di Indiana Jones e Il quadrante del destino, l'attore protagonista della saga Harrison Ford è tornato sulle prime pagine dei quotidiani online grazie alla scoperta di una nuova razza di serpente.

Come segnalato da The Hollywood Reporter, ad una nuova specie di serpente trovata nelle Ande in Perù è stato dato il nome dall'attore, presumibilmente in onore della celebre fobia dei serpenti di cui è vittima l'archeologo più famoso della storia del cinema: la nuova specie - potete ammirarne un esemplare nella foto disponibile in calce all'articolo - si chiamerà Tachymenoides harrisonfordi ed è descritta come una razza di serpente snella che può crescere fino a 16 pollici di lunghezza, caratterizzata da un colore bruno-giallastro pallido con "macchie" nere e ventre nero. Il Tachymenoides harrisonfordi ha occhi color rame con una striscia all'interno, ed è stato scoperto nel 2022 mentre si godeva il sole del Parco nazionale di Otishi, in Perù. Ma che cosa ne pensa Harrison Ford? Ecco la risposta della star di Indiana Jones a questa nuova scoperta:

“Questi scienziati continuano a dare il mio nome alle creature più strane, possibilmente sempre a quelle che terrorizzano i bambini. Non capisco. Passo il mio tempo libero a fare punto croce. Canto ninne nanne alle mie piante di basilico, così non avranno paura della notte! No, ma a parte gli scherzi, questa scoperta mi fa davvero felice. Ci ricorda che c'è ancora così tanto da imparare sul nostro pianeta e che gli esseri umani sono solo una piccola parte di questa biosfera incredibilmente vasta", ha detto Harrison Ford, il cui nome in passato ha ispirato anche la scoperta di una formica (Pheidole harrisonfordi) e la scoperta di un ragno (Calponia harrisonfordi). "Su questo pianeta, tutti i destini sono intrecciati e in questo momento un milione di specie sta barcollando sull'orlo dell'oblio. Dobbiamo proteggere la natura e i luoghi che sostengono la vita”, ha dichiarato la star.

Nel frattempo, Indiana Jones 5 è andato molto male al box office: riuscirà il film ad andare in profitto grazie alle vendite home-video e streaming?