Indiana Jones, una delle scene più iconiche del primo film fu pensata da Harrison Ford

Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta> è una pellicola che ha segnato un'epoca. Una delle scene più iconiche del film, però, è stata protagonista di una improvvisazione che ne ha cambiato totalmente la struttura a causa di una intossicazione alimentare contratta da Harrison Ford.

Durante la realizzazione del film, pare infatti che il protagonista e parte della crew lavorarono per diversi giorni con una intossicazione alimentare in corso dovuta a qualcosa che avevano mangiato durante le riprese. Proprio per questo motivo, la scena cult per eccellenza di Indiana Jones non andò esattamente nel modo in cui era stata progettata da Spielberg. Anche se Harrison Ford in Indiana Jones aveva l'abitudine di fare la maggior parte degli stunt, in quel caso, l'affaticamento causato dall'intossicazione non glielo permise.

La scena in questione, è il celebre duello tra Indy e uno spadaccino arabo. Secondo il modo in cui la scena era stata scritta, Indy avrebbe dovuto disarmare l'aggressore con la frusta. A causa dell'intossicazione, però, il protagonista ebbe non pochi problemi a girare la scena. Nonostante i diversi tentativi, a dare il suggerimento finale fu Harrison Ford che consigliò a Spielberg di "sparare il cretino". Il regista accettò di buon grado l'idea, realizzando una delle scene più cult della storia della saga di Indiana Jones.

E' una abitudine più che diffusa vendere oggetti di scena soprattutto di saghe importanti come Indiana Jones. L'iconico cappello di Indy sarebbe stato battuto all'asta ad una cifra folle. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!