Indiana Jones sbarca su Sky: come vedere anche in streaming la saga con Harrison Ford

Ricorrono nel 2021 i quarant'anni dall'uscita di I Predatori dell'Arca perduta, il film che diede inizio alla saga di Indiana Jones, una delle più fortunate nella storia del cinema, tanto che Sean Connery voleva tornare a recitare solo per apparirvi di nuovo. Per l'occasione Sky Cinema ha preparato una programmazione ad hoc.

Oltre che con l'uscita del cofanetto in 4K di Indiana Jones, così, il pubblico potrà rivedere le gesta di Harrison Ford su Sky Cinema Collection. Dal 1° al 7 maggio il canale sarà interamente dedicato al franchise, ideato da George Lucas e diretto da Steven Spielberg. I film saranno inoltre disponibili anche in streaming su NOW.

In attesa del quinto capitolo di Indiana Jones, che sarà diretto da James Mangold, si potranno così rivedere, oltre a I Predatori dell'Arca perduta, tutti gli altri titoli della saga. Dopo il successo del 1981, infatti, nel 1984 fu pubblicato Indiana Jones e il Tempio Maledetto, che si aggiudicò anche il premio Oscar per gli effetti speciali.

Nel 1989 fu poi la volta di Indiana Jones e l'ultima Crociata, in cui debuttò nel franchise Sean Connery, nel ruolo di Henry Jones, il padre di Indiana. Anche questo film si aggiudicò una statuetta, stavolta per gli effetti speciali sonori.

L'ultimo capitolo, almeno per il momento, è uscito nel 2008: in Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo, Harrison Ford è affiancato da Cate Blanchett e Shia LaBeouf, oltre che da Karen Allen.